Neu-Isenburg: Cilon vermietet knapp 1.200 m² im „Le Byro“

Cilon hat im Bürokomplex „Le Byro“ in Neu-Isenburg drei Büroflächen vermietet. Der Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater GKRW, der italienische Spielzeughersteller Clementoni sowie der Projektmanager und Bauüberwacher KMS IG mieten insgesamt 1.175 m² im Gebäudeteil B, das damit vollvermietet ist. Cilon baut die Flächen nun entsprechend aus, die die Mieter zwischen Januar und Mai 2026 beziehen werden.

