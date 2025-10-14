Drei Mietverträge
Neu-Isenburg: Cilon vermietet knapp 1.200 m² im „Le Byro“
Cilon hat im Bürokomplex „Le Byro“ in Neu-Isenburg drei Büroflächen vermietet. Der Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater GKRW, der italienische Spielzeughersteller Clementoni sowie der Projektmanager und Bauüberwacher KMS IG mieten insgesamt 1.175 m² im Gebäudeteil B, das damit vollvermietet ist. Cilon baut die Flächen nun entsprechend aus, die die Mieter zwischen Januar und Mai 2026 beziehen werden.
„Le Byro zeichnet sich durch die Flexibilität seiner Flächen aus, die eine Nutzervielfalt ermöglicht, von der das gesamte Areal profitiert“, sagt Projektmanagerin Madeleine Hoeft. „Mit den jüngsten Vermietungen können wir den Mietermix langfristig stärken.“
Cilon hatte die Liegenschaft „Le Byro“ im Sommer 2024 für eine deutsche Investorengemeinschaft erworben [wir berichteten] und verantwortet seither das Asset Management und die weitere Entwicklung der Liegenschaft mit rund 24.000 m² Gesamtmietfläche. Seither konnte der Asset Manager in gut einem Jahr rund 11.200 m² neu vermieten; zuletzt im September rund 3.500 m² an Henry Schein [wir berichteten] und im Juli knapp 4.000 m² an NMB Minebea [wir berichteten].
Die Vermietungen wurden von V&V Immobilien (KMS IG), Klein Immobilien (Clementoni) und Caleo (GKRW) vermittelt.