Zwei Neuabschlüsse
Neu-Isenburg: 4.150 m² Bürofläche im The Curve und Arrow vermietet
In den beiden Büroobjekten LeByro und Arrow hat Colliers zwei Mietverträge über mehr als 4.150 m² Bürofläche vermittelt.
Im Le Byro in der Siemensstraße 1-5 wurden rund 3.500 m² vermietet. Das Gebäude gehört seit 2024 zum Bestand von Cilon, die es im Auftrag einer deutschen Investorengemeinschaft verwaltet [wir berichteten]. Im Arrow in der Hugenottenallee 175 konnte ein Mieter für insgesamt 650 m² gewonnen werden. Vermieter des Gebäudes ist Aroundtown [wir berichteten]. Bei den Mietern handelt es sich laut des Maklerhauses um einen Anbieter für sicherheitskritische Kommunikationslösungen sowie ein international tätiges Unternehmen aus dem Gesundheitssektor.
Darüber hinaus war Colliers auch bei der Vermietung der Flächen im The Curve an den chinesischen Automobilhersteller SAIC Motor vermittelnd tätig. Dieser hatte sich im Objekt, das zum Portfolio von Arminius gehört, ca. 1.200 m² gesichert [wir berichteten].
Laut des Maklerhauses überzeugt Neu-Isenburg durch ein moderates Mietpreisniveau und ein attraktives Gewerbesteuerumfeld – zwei Faktoren, die den Standort insbesondere für Unternehmen mit langfristiger Perspektive interessant machen. Die drei vermittelten Liegenschaften zählen zu den gefragtesten Optionen in Neu-Isenburg – insbesondere hinsichtlich Bauqualität, technischer Ausstattung und Nachhaltigkeitsanspruch. Zusätzlich profitieren sie von der geplanten Anbindung an die Regionaltangente West, die den Standort zukünftig weiter aufwerten wird.