Neu gegründetes La Française und Hyundai Investments JV kauft in Essen

La Francaise und Hyundai Investments haben das HILF Euro Office Joint Venture gegründet. Es investiert in mittelgroße, moderne Bürogebäude in etablierten Bürostandorten in ausgewählten Städten in Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Irland. Das Risikoprofil des aufzubauenden Portfolios reicht von Core bis Core+. Das von La Francaise Real Estate Managers vertretene Joint Venture hat sich mit einem vollständig vermieteten Bürogebäude in Essen bereits die erste Immobilie gesichert.

