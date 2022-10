Network Circle zieht ins Münchner Art Deco Palais

BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany hat eine exklusive Fläche des Art Deco Palais in der Nähe des Münchener Hauptbahnhofs langfristig an die Network Circle GmbH vermietet. Die Übernahme der rund 1.200 m² im fünften Obergeschoss erfolgte bereits im August 2022. Seitdem wird die Fläche mit exklusiver Dachterrasse von Network Circle aufwendig renoviert und mit hochwertigen Designelementen versehen, bevor am 01.11. der Bezug geplant ist.

.

Die aufgrund der erhaltenen Originalfassade denkmalgeschützte Immobilie wurde 1924 nach den Plänen des Münchener Architekten Robert Vorhölzer gebaut und 2007 umfangreich saniert. Es ist vorgesehen, das Gebäude nach DGNB-Gold-Standard zu zertifizieren. Zwischen den Parteien wurde zudem eine Green-Lease-Vereinbarung abgeschlossen, die verbindlich die nachhaltige Nutzung und Bewirtschaftung des Objekts festlegt und regelt, wie Mieter und Eigentümer kollaborativ und effizient CO2-Emissionen reduzieren.



Das Art Deco Palais befindet sich in bester Lage der Münchener Innenstadt-West in der Arnulfstraße 58 in unmittelbarerer Nähe zum Arnulfpark mit sehr guter Verkehrsanbindung. Die 42.000 m² Bürofläche des Multi-Tenant-Gebäudes ist zu 91 Prozent vermietet. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich unter anderem das deutsche Google-Hauptquartier und weitere aufstrebende Unternehmen, insbesondere aus dem IT-Bereich.



Das Unternehmen Network Circle organisiert Veranstaltungen im Bereich Business Communication und hat sich mit seinem Konzept auf die strategische Vernetzung von Top-Entscheidern von Großkonzernen untereinander und mit Dienstleistern aus der IT- und Beratungsbranche spezialisiert. Bei Abschluss des langfristigen Mietverhältnisses wurde Network Circle von Knight Frank begleitet.