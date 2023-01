Netto öffnet nach Erweiterung in Selb wieder

Erst kürzlich hat der Netto-Markt in Selb nach umfangreichen Umbau- und Erweiterungsarbeiten seine Türen wieder eröffnet. Der Umbau wurde nach dem aktuellsten Konzept des Discounters realisiert. Darüber hinaus wurde die Mietfläche von ca. 1.117 m² auf rund 1.501 m² aufgestockt. Durch die Realisierung der modernisierenden Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen hat sich Netto langfristig an den Standort am Albert-Pausch-Ring 4 gebunden. Die Liegenschaft ist Teil des Bestandsportfolios des Lahav Family Offices. Die Dria GmbH, die mit dem Assetmanagement der Immobilie beauftragt ist, war neben der Planung und Ausführung der Erweiterungsmaßnahmen auch mit den Mietvertragsverhandlungen betraut.

