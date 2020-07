Netto-Markt in Steilshoop erhält „Living Wall“

Netto Marken-Discount und die CEV Handelsimmobilien GmbH (CEV) testen im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie an der 2019 revitalisierten Filiale in Hamburg Steilshoop eine rund 50 m² große „Living Wall“. Die begrünte Außenwand wird mit insgesamt 14 verschiedenen Pflanzen bestückt, darunter Moos, Lavendel, Sonnenhüte und Purpurglocken. Die Unternehmen prüfen am Hamburger Standort innovative Wege, um auf die ökologischen Veränderungen einzugehen und diesen entgegen zu wirken, um gegebenenfalls einen weiteren Ausbau vorzunehmen.

.