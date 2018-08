Netto Marken-Discount ersetzt Edeka im Neubrandenburger Datze-Center

Das Datze-Center in Neubrandenburg bekommt einen neuen Supermarkt: Der Lebensmitteldiscounter Netto wird in das Geschäft mit mehr als 950 m² Verkaufsfläche ziehen, das bisher von Edeka genutzt worden war. Das Center in der Max-Adrion-Straße 1 erfüllt damit weiterhin seine Nahversorgerfunktion im Neubrandenburger Datzeviertel. Das Ladenlokal wird voraussichtlich Anfang September 2018 von Netto Marken-Discount übernommen, der neue Netto soll nach aktueller Planung zusammen mit dem Lila-Bäcker Ende Oktober 2018 öffnen. Das Center, das 1993 gebaut wurde und über eine Gesamtfläche von 8.764 m² verfügt, gehört einer Fondsgesellschaft. JLL hat diese beraten und die Anmietung im Rahmen eines Asset-Management-Mandates vermittelt.

.