Netto folgt im bayrischen Lappersdorf auf Penny

GPEP hat im bayrischen Lappersdorf einen neuen langfristigen Mietvertrag mit dem Lebensmitteleinzelhändler Netto Marken-Discount abgeschlossen. Netto ersetzt den bisherigen Mieter Penny, der dort ebenfalls einen Lebensmittel-Discounter betrieben hatte.

Die im Jahr 2008 erbaute Handelsimmobilie befindet sich in der Pielmühler Straße 19 im nördlichen Teil der Marktgemeinde Lappersdorf im Landkreis Regensburg. Netto hat die Mietfläche von rund 1.050 m² bereits übernommen und führt in den kommenden Wochen Modernisierungs- und Umbauarbeiten durch. Mit der Neueröffnung im Dezember wird sich der Lebensmittelmarkt seinen Besuchern im aktuellen Netto-Ladendesign und mit attraktiv gestalteten Einkaufsflächen präsentieren. Die Fassade wird ebenfalls in Teilen modernisiert, sodass der Markt bereits im Außenbereich ein ansprechendes Erscheinungsbild aufweisen wird. Der wertsteigernde Vermietungserfolg des Asset Managements erfolgte für ein institutionelles Sondervermögen, welches durch die GPEP gemanagt wird.