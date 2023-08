Netto erÃ¶ffnet neue Filiale in Nieder-Ramstadt

Netto Marken-Discount unterzeichnete einen langfristigen Mietvertrag für ein Handelsimmobilienobjekt im hessischen Nieder-Ramstadt, welches eine Mietfläche von rund 1.040 m² aufweist. Die Eröffnung der Filiale hat am 22. August 2023 stattgefunden. Die Handelsimmobilie ist Teil eines institutionellen Sondervermögens, das von der GPEP gemanagt wird.

.