Die Netto Marken-Discount AG & Co. KG eröffnet ihr erstes Großstadt-Büro in Deutschland. Die neu eröffnete Niederlassung befindet sich im „AOC“ in Frankfurt. Hier hat Netto insgesamt 190 m² angemietet und will von dem neuen Standort aus die Expansion des Filialnetzes in den Großstädten Frankfurt, Mainz, Wiesbaden und Darmstadt weiter

[…]