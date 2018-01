Netgo Unternehmensgruppe mietet Bürofläche Bochum und Oberhausen

Die auf den IT Markt spezialisierte Netgo Unternehmensgruppe expandiert weiter und hat durch Beratung der Cubion Immobilien AG, Partner der NAI apollo group, zwei weitere Standorte im Ruhrgebiet eröffnet. In Bochum wird zukünftig die Netgo Smartwork auf rd. 360 m² im beliebten Trimonte Park an der Wasserstraße 221 ansässig sein. In Oberhausen wurden rd. 250 m² am Musikweg 2-4 angemietet, welches durch die Netgo Systemhaus genutzt wird. Die Expansion soll konsequent fortgesetzt werden.

.