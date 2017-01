Borken: Netgo-Neubau-Planung geht in die nächste Phase

Die Stadt Borken und das Borkener IT-Systemhaus haben den Kaufvertrag für das Grundstück an der Weseler Straße unterzeichnet. Nach finaler Vertragsausarbeitung zwischen der Stadt Borken und dem Borkener IT-Systemhaus Netgo hat am 21. Dezember die notarielle Unterzeichnung des Kaufvertrages stattgefunden. Insgesamt hat die Netgo in Borken-Hovesath eine Fläche von insgesamt 20.900 m² von der Stadt erworben. „Aktuell läuft das Bauleitverfahren, sodass der Baustart voraussichtlich im Spätsommer 2017 realisiert wird“, erläutert Geschäftsführer Benedikt Kisner.

.

Auf lange Sicht sind auf dem Grundstück drei Bauabschnitte vorgesehen. „Nur der erste Abschnitt geht jetzt in die aktuelle Planungsphase. Allein mit dem 1. Bauabschnitt bekommen wir eine Nutzungsfläche von rund 5.000 m² - Mit diesen Möglichkeiten können wir weit über 100 Mitarbeitern einen ansprechenden und geräumigen Arbeitsplatz bieten“, erklärt Geschäftsführer Patrick Kruse.





Foto v.l.n.r.: Jürgen Kuhlmann (Technischer Beigeordneter Stadt Borken), Patrrick Kruse (GF Netgo), Sebastian Büscher (Anwaltssozietät Dr. Bongartz Kastner und Kollegen), Mechtild Schulze Hessing (Bürgermeisterin der Stadt Borken), Benedikt Kisner (GF Netgo), Alfons Schnelting (Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen).



Neben einer Kindertagespflege wird es in dem neuen Gebäude auch einen rund 200 m² großen Fitnessraum für die Mitarbeiter und einen Gastronomiebereich geben.