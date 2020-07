Neska und Panattoni tüten zweiten Deal ein

Der Logistikdienstleister Neska und Panattoni sind sich ein zweites Mal einig geworden. Der Duisburger Schifffahrts- und Speditionskontor wird das in Ladenburg entstehende Logistikzentrum als Lager- und Distributionszentrum für seine Kunden in der Region übernehmen. Bei dem symbolischen Spatenstich für das neue Logistikzentrum am gestrigen Montag wurde der Abschluss des Mietvertrags bekannt gegeben, der trotz Corona-Krise bereits im März gezeichnet werden konnte.

