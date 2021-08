Neska bezieht Panattoni Park Mannheim Ost

Panattoni übergab fristgerecht am 30. Juli 2021 den Panattoni Park Mannheim Ost in Ladenburg an die Neska Schifffahrts- und Speditionskontor Gesellschaft. Bei der feierlichen Übergabe waren neben Vertretern von Neska und Panattoni der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Ladenburg sowie die lokale Presse anwesend.

