Neska bezieht 10.000 m² Lager- und Logistikfläche im Düsseldorfer Hafen

Im Dezember 2017 bezog die Neska Schifffahrts- und Speditionskontor GmbH eine Logistikhalle mit 10.500 m², 600 m² Büro- und 600 m² Mezzanine-Fläche im zweiten Bauabschnitt des von Panattoni entwickelten Logistikparks im Düsseldorfer Hafen. Das Stuffen/Strippen kann nun in unmittelbarer Nähe zum Containerterminal erfolgen. Und es bietet der Neska die Möglichkeit zur Erweiterung ihrer Geschäftsfelder.

Panattoni Europe stellte den zweiten Bauabschnitt der Anlage mit 32.000 m² moderner Logistikflächen entsprechend dem DGNB-Gold-Standard im Frühjahr 2017 fertig. Bei diesem Brownfield handelte es sich um die Entwicklung einer ca. 120.000 m² großen Grundstücksfläche. Der Logistikpark bietet neben dem Containerhafen eine gute Lage und Anbindung für Lagerung und Logistik, sowie alle Voraussetzungen für die Innenstadtlogistik auf der letzten Meile.



Der Projektentwickler ist nach Fertigstellung der entwickelten Fläche im Düsseldorfer Hafen auch für das Property Management des Logistikzentrums sowie die Vermietung des zweiten Bauabschnitts beauftragt und vermittelte im Zuge dessen eine passgenaue Einheit an Neska.



Der erste Bauabschnitt war bereits 2016 vom Logistikdienstleister BLG bezogen worden [BLG nimmt Logistikzentrum im Düsseldorfer Hafen in Betrieb]. Eine weitere neu geschaffene Einheit mit 10.500 m² zuzüglich Büro- und Sozialflächen ging an einen großen Onlinehändler. Für die dritte Einheit des zweiten Bauabschnitts in gleicher Größenordnung werden derzeit Gespräche mit interessierten Nutzern geführt.