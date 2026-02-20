Neotares ernennt Bettina Daimer zur dritten Geschäftsführerin

Die Neotares Consult GmbH ernennt Bettina Daimer zur Geschäftsführerin. Seit 1. Februar 2026 verstärkt sie damit die Geschäftsführung um Norman Kustos und Daniel Dickel. Mit der erweiterten Führungsstruktur trägt das Unternehmen der zunehmenden Komplexität seiner Aufgaben und dem kontinuierlichen Wachstum Rechnung.

In ihrer neuen Rolle übernimmt Bettina Daimer federführend Verantwortung für den Bereich Workplace Consulting, einen zentralen Geschäftsbereich der Neotares Consult GmbH. Gleichzeitig bringt sie ihre Expertise in die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens ein und erschließt neue Geschäftsfelder. Weitere Schwerpunkte liegen u. a. in den Bereichen Kapazitätenplanung, Prozessoptimierung und Qualitätssicherung. Außerdem ist sie weiterhin operativ in Projekten tätig und trägt zu den Akquise- und Vertriebsaktivitäten bei.



Bettina Daimer und Norman Kustos verbindet eine langjährige Zusammenarbeit. Seit 2016 ist sie für die Neotares Consult GmbH auf Fach- und Führungsebene tätig. Die diplomierte Innenarchitektin leitet zahlreiche Projekte und ist als Teamlead am Standort Frankfurt aktiv. Im Januar 2024 wurde sie zur Prokuristin ernannt und Teil der Geschäftsführung.

