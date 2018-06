NeißePark in Görlitz neu eröffnet

Nach zweijähriger Umbauphase ist das ehemalige Einkaufszentrum Görlitz-Königshufen heute mit dem neuen Namen NeißePark und frischem Erscheinungsbild feierlich neu eröffnet worden. Rund 27 Millionen Euro hat der Edeka-Verbund in die Revitalisierung investiert. Für die Weiterentwicklung und den Umbau des NeißeParks auf der Nieskyer Straße 100 zuständig war die CEV Handelsimmobilien GmbH. Das Unternehmen hat in zwei Bauabschnitten rund 23.500 m² bestehende Einzelhandelsflächen umgestaltet. 7.000 m² davon entfallen auf den ehemaligen Toom-Baumarkt. Diesen hat die CEV zurückgebaut und dabei aus einer großen Fläche mehrere neue Teilflächen für verschiedene Fachmärkte geschaffen.

.

Darüber hinaus hat der Handelsimmobilienspezialist 240 zusätzliche Parkplätze auf dem Gelände angelegt. Damit kommt der NeißePark nun auf mehr als 1.000 kostenfreie Parkplätze. Auch eine Schnellladestation für Elektrofahrzeuge wurde installiert. Im Einkaufszentrum selbst haben Besucher nun ein deutlich vielfältigeres Shopping- und Gastronomie-Angebot zur Auswahl.



„Das Center hat für Görlitzer, Pendler, Besucher aus dem Umland und Touristen seit Jahren große Bedeutung. Durch die Modernisierung des NeißeParks gewinnt der Einzelhandelsstandort zusätzlich an Attraktivität. Ich freue mich immer sehr, wenn sich Eigentümer zu einem solchen Investment entschließen – denn das zeugt zugleich von der positiven wirtschaftlichen Entwicklung unserer Europastadt an der Neiße“, sagte der Görlitzer Oberbürgermeister Siegfried Deinege. Mit der deutlichen Aufwertung des NeißeParks werde das Angebot für potenzielle Kunden in der ganzen Stadt erweitert, die Vielfalt nehme zu und das Stadtgebiet gewinne ebenfalls an Bedeutung.



Das Einkaufszentrum direkt an der Grenze zu Polen wurde 1993 eröffnet. Startschuss für die Modernisierungsarbeiten war im Mai 2016. In diesem Rahmen wurde der NeißePark mit Blick auf seinen Branchen- und Mietermix gezielt weiterentwickelt. Bereits im ersten Bauabschnitt kamen unter anderem Aldi Nord, DM-drogerie markt, Medimax, Takko Fashion, Tedi und Mister*Lady neu hinzu. Im zweiten Bauabschnitt konnte die CEV, die künftig weiter für das Center Management und die Vermietung im NeißePark zuständig ist, Woolworth, KiK, Camp David, das K+K Schuh-Center und die easyApotheke als neue Mieter gewinnen. Im Sommer wird zudem das Fast-Food-Restaurant Burger King eine Filiale im NeißePark eröffnen.



Zahlreiche Bestandsmieter zogen indessen während des Umbaus innerhalb des Centers um oder modernisierten ihre Flächen – so wie das SB-Warenhaus Marktkauf, der größte Mieter im NeißePark.



Abwechslungsreiches Gastronomiekonzept

Nach oder zwischen den Einkäufen können Besucher im neuen Foodcourt mit zentral angeordneten Sitzgruppen aus einem abwechslungsreichen internationalen und regionalen gastronomischen Angebot auswählen. Mit umfassenden Revitalisierungsmaßnahmen wurde den Anforderungen von Besuchern und Mietern an ein modernes Center Rechnung getragen. Das schafft die Basis, um den Standort langfristig als wichtigen Anlaufpunkt in der Region zu etablieren.



Nicht nur das Angebot im NeißePark wurde optimiert. Das neue Farbkonzept, die einladende Möblierung, neue Sanitäranlagen und centerweit kostenloses WLAN sollen ebenfalls dazu beitragen, den Komfort und Wohlfühlfaktor beim Einkaufen zu erhöhen. Die weiterentwickelte Marke steht für Frische, Modernität und Sympathie. Der Name NeißePark, über den die Kunden im Sommer 2017 in einer Umfrage abgestimmt hatten, vereint die regionale Verankerung und die große Bandbreite des Center-Angebots.