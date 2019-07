Neinvers Umsatz wächst um 8 Prozent

Neinver hat den mit dem gesamten Outlet-Portfolio erzielten Umsatz im ersten Halbjahr auf 487 Mio. Euro gesteigert. Das entspricht einem Wachstum von 8% gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der Besucher in den insgesamt 16 Outlet-Centern stieg um durchschnittlich 3% auf 21 Millionen an. Dies teilt der Outlet-Betreiber heute mit.

