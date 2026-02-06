Neinver ernennt Natalie Schmidt zur Retail Directorin

Natalie Schmidt wurde bei Neinver zur Retail Directorin ernannt. Sie wird die kommerzielle Strategie umsetzen, das Retail-Angebot verbessern und die Performance der Marken in den europäischen Centern des Unternehmens maximieren. Schmidt war zuvor unter anderem bei Wertheim Village, Desigual, Oysho und Mango in führenden Positionen tätig und verfügt über einen Abschluss in Psychologie sowie einen Master in Mediation und Konfliktlösung.

Schmidt wird für die Gestaltung und Umsetzung der globalen Retail-Strategie von Neinver verantwortlich sein, das kommerzielle Angebot verbessern und die Markenperformance in den 21 von Neinver verwalteten Centern in Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Polen maximieren.



Joan Rouras, Leasing & Retail Director bei Neinver, sagt: „Natalie bringt eine ausgeprägte internationale Erfahrung und ein tiefes Wissen über das Retail-Geschäft mit sich, sowohl aus strategischer als auch aus Produktsicht – Schlüsselkompetenzen, um Neinvers bevorstehende Herausforderungen im Retail-Bereich zu meistern. Ihre Ankunft wird auch die weitere Entwicklung unserer Beziehungen zu unseren Partnern unterstützen und im Einklang mit dem Engagement des Unternehmens stehen, einen größeren Mehrwert für die Konsumenten zu schaffen.“



Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Retail-Sektor hat Schmidt eine umfassende Karriere in nationalen und internationalen Märkten aufgebaut und leitende Positionen bei führenden Unternehmen der Branche innegehabt. Vor ihrem Wechsel zu Neinver war sie als Deputy Retail Director bei Wertheim Village (The Bicester Collection) in Deutschland tätig, wo sie die Retail-Strategie für Premium-Marken leitete.



Ihre berufliche Laufbahn umfasst Positionen als Product Distribution Manager bei der VF Corporation sowie bei den Modemarken Oysho (Inditex Group) und Mango. Später hatte sie bei Desigual zentrale Führungspositionen inne, darunter Global Monobrand Director und Global Retail Outlet Director, und verantwortete die Geschäftsleistung in internationalen Märkten wie Europa, den USA, Japan und Kanada. Sie verfügt zudem über Erfahrungen bei CBRE.



Schmidt hat einen Abschluss in Psychologie von der Universitat Ramon Llull und einen Master in Mediation und Konfliktlösung von der Universität Barcelona. Ihr akademischer Hintergrund wurde durch spezialisierte Programme in Retail Innovation und Sustainable Management an der ESADE ergänzt.



Mit dieser Ernennung stärkt Neinver sein Führungsteam zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die kontinuierliche Weiterentwicklung seines Retail-Geschäfts in ganz Europa.