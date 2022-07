Negative Auswirkungen des Ukraine-Krieges spürbar

Der Ukraine-Krieg hat globale, wirtschaftliche Auswirkungen. Wie spürt man ihn im hiesigen Immobilienmarkt? Dieser Frage ist PriceHubble mit einer Umfrage unter Immobilienfachleuten nachgegangen.

.

79 Prozent der Immobilienfachleute sind der Meinung, dass sich die Ukraine-Krise in den nächsten

zwölf Monaten negativ auf ihr Unternehmen auswirken könnte. 19 Prozent finden, dass es keine Auswirkung geben wird. Lediglich 2 Prozent der Antwortenden sehen eine positive Entwicklung für ihr

Geschäft.



Gründe für eine Veränderung sind laut der Befragten vor allem die Unsicherheiten im Markt, die zu

einem deutlichen Nachfragerückgang potenzieller Käufer führen. „Die Nachfrage nach Wohnimmobilien ist um 30 bis 40 Prozent eingebrochen“, kommentiert ein Makler. Weitere viel genannte Gründe sind die steigenden Zinsen, steigende Baukosten und Rohstoffpreis(e), sowie die steigende Inflation, die zu weniger Wohlstand führt und die Nachfrage damit zusätzlich dämpft. „Investoren sind nicht mehr bereit oder können nicht mehr die Spitzenpreise zahlen. Vor allem ausländische Investoren sind zögerlicher in Deutschland zu investieren, aufgrund der starken Abhängigkeit des Landes im Energiesektor. Alternative Anlagen werden damit zunehmend attraktiver“, resümiert ein Makler und Asset Manager.



Generell sehen die Mehrheit der Immobilienfachleute - nämlich 54 Prozent - einen Rückgang in der

Anzahl der Mandate in den nächsten zwölf Monaten - einen Anstieg dagegen nur 17 Prozent. 29 Prozent der Befragten rechnen mit keiner Veränderung in der Anzahl der Mandate.



Als Kommentar geben viele der Teilnehmenden die Rückmeldung, dass sie aufgrund der Unsicherheiten erwarten, dass Eigentümer ihre Immobilien länger halten und einen Verkauf eher verschieben. Mit weniger Mandaten wird außerdem gerechnet, weil die Preiserwartungen seitens der Käufer zu hoch sind. Diejenigen, die eine Zunahme der Mandate erwarten, gehen vor allem davon aus, dass Eigentümer jetzt noch rasch verkaufen möchten, um die Wertsteigerung der vergangenen Jahre mitzunehmen. «Mehr Mandate sind jetzt bereits zu verzeichnen. Verkäufer sehen den Zug der hohen Preise aus dem Bahnhof fahren und möchten noch mitfahren», so ein Makler und Asset Manager.



Nur 22 Prozent der Antwortenden sind der Meinung, dass Projekte aufgrund des Ukraine-Krieges nicht

verschoben werden. 15 Prozent rechnen mit einer Verschiebung um bis zu 6 Monate, 19 Prozent mit

einem Aufschub von 6 bis 12 Monaten, 26 Prozent von 12 bis 18 Monaten, 4 Prozent mit einer

Verschiebung der Projekte um 18 bis 24 Monate und weitere 15 Prozent sogar um bis zu 24 bis 30

Monaten.



Die Meinungen zu dieser Frage gehen auseinander. Während einige keine Verschiebung sehen oder

meinen, dass dies jetzt noch nicht abzuschätzen sei, da viele Faktoren daran hängen, ist der Tenor der

anderen Kommentare der, dass sich der Markt in den kommenden 18 bis 24 Monaten zunächst beruhigen müsse und die Länge der Verschiebung von der Entwicklung der Nachfrage und der Rohstoff- und Baukosten abhänge.



88 Prozent der Personen haben die Frage, ob sich die steigenden Hypothekarzinsen auf ihr Geschäft

ausgewirkt haben, mit Ja beantwortet. 12 Prozent sind der Meinung, dass sich bisher keine Wirkung

gezeigt hat.



In den Kommentaren meinen die meisten, dass die Nachfrage sinkt, weil Käufer abspringen, die sich

aufgrund der gestiegenen Zinsen die Immobilie nicht mehr leisten können. Einige rechnen daher damit,

dass die Preise sinken müssen und werden. „Der Erschwinglichkeitsindex verschlechtert sich deutlich“, erklärt ein Makler. Projektentwickler sehen bereits, dass sich einige Projekte nicht mehr rechnen werden, weil die Renditen durch die gestiegenen Kosten zu gering seien.



38 Prozent der Befragten geben an, dass die Preise für Wohnimmobilien in den nächsten zwölf Monaten fallen werden. Während 44 Prozent der Meinung sind, dass die Preise steigen werden. 27 Prozent gehen sogar von Preiserhöhungen von über 10 Prozent aus. Nur 19 Prozent geben an, dass keine Veränderung der Preise stattfinden wird.



Als Gründe für einen möglichen Preisanstieg werden genannt: Inflation, Baukosten und steigende

Hypothekarzinsen. Diejenigen die sinkende oder stagnierende Preise prognostizieren, sehen darin vor

allem eine Marktbereinigung und das Ende der Preisübertreibungen. Einige sehen sogar Preissenkungen um 20 bis 25 Prozent. Ein Makler, der leichte Preissenkungen annimmt, differenziert. „Städte bleiben unverändert, Umland wird sich verändern.“



Die Mehrheit der Antwortenden - 53 Prozent - gibt an, dass sie eine Steigerung der Mieten erwarten.

Nur 4 Prozent hingegen nehmen an, dass die Mietpreise zurückgehen werden. 42 Prozent geben an,

dass es keine Veränderung der Mieten geben wird.



Kommentiert wird von vielen Teilnehmenden, dass die Mieten stabil bleiben oder wenn dann leicht steigen werden. Als Grund wird von den Befragten angegeben, dass sie davon ausgehen, dass die Nachfrage nach Mietwohnungen steigen werde, da der Kauf aufgrund der steigenden Zinsen als

Option unattraktiv werde. Kapitalanleger, müssten zudem die hohen Kaufpreise refinanzieren, daher

sei nicht mit sinkenden Mieten zu rechnen. „Die Mieten müssen und werden weiter steigen. Es wird weniger gebaut aber die Nachfrage bleibt hoch“, fasst ein Makler zusammen.



46 Prozent der Immobilienfachleute rechnen mit einem Rückgang der Anzahl Verkäufe, währenddem

34 Prozent mit einem Anstieg rechnen. 21 Prozent sind der Meinung, dass die Anzahl der Verkäufe von

Wohnimmobilien in den nächsten zwölf Monaten unverändert bleibt.



Viele Befragten kommentieren ein Sinken der Anzahl der Verkäufe damit, dass sich potenzielle Käufer

Immobilien aufgrund steigender Preise und Zinsen nicht mehr leisten können und dann vom Kauf absehen oder diesen verschieben. Außerdem gehen sie von weniger Angebot im Markt aus. Sollten die

Verkaufspreise sinken, dann gehen einige auch von einer steigenden Anzahl der Verkäufe aus. „Keine Steigerungen in den nächsten 12 Monaten, eher ein “Einfrieren„. Längerfristig (24-36 Monate) dürften die Verkaufszahlen aber (mit korrigierten Wertansätzen) steigen“, konstatiert ein Makler.



Bei den Luxusimmobilien geben 49 Prozent der Befragten an, dass sie einen Anstieg der Preise erwarten. Demgegenüber meinen 27 Prozent, dass mit einem Rückgang zu rechnen ist. 24 Prozent sind der Meinung, dass sich die Preise in diesem Segment nicht verändern.



Die Mehrheit der Befragten rechnet mit einem Anstieg der Preise oder damit, dass der Markt für Luxusimmobilien gleich bleibt getreu dem Motto «Luxus geht immer», wie ein Makler die Frage kommentiert. Einige Befragte rechnen, wenn dann nur mit einer leichten Senkung. Grundsätzlich sei “Betongold” für diese Käuferschicht immer noch eine wichtige Anlage.



Bei der Frage, ob eine stärkere Preisänderung beim Kauf für Immobilien mit einer hohen Energieeffizienzklasse (A oder A+) zu erwarten sei, sind die Befragten recht klar: 67 Prozent meint es

wird eine stärkere Preisänderung geben, lediglich ⅓ der Befragten geht davon aus, dass es keine Veränderung bei den Kaufpreisen besonder energieeffizienter Immobilien geben wird.



Die Teilnehmer der Umfrage kommentieren diese Frage überwiegend mit dem Argument für eine stärkere Veränderung der Kaufpreise aufgrund der steigenden Energie- und Materialkosten. Sie gehen

zudem davon aus, dass die Nachfrage nach energieeffizienten Immobilien steigen wird und damit auch

die Preise. „Besonders energieeffiziente Immobilien werden die Gewinner sein“, fasst ein Teilnehmer zusammen.



Mit 58 Prozent der Antworten ist nur eine knappe Mehrheit der Meinung, dass es Veränderungen bei

den Mietpreisen für Immobilien mit hoher Energieeffizienzklasse geben wird. 42 Prozent geben als

Antwort an, dass sie eine Veränderung erwarten.



Die Kommentare der Teilnehmenden zu dieser Frage stammen fast ausschließlich aus dem Feld derjenigen, die nicht von einer Veränderung ausgehen. Die Mieten seien dafür bereits auf einem zu hohen Niveau und die Einsparungen, die der Mieter durch die bessere Energieeffizienz über die Nebenkosten macht, würden eine Steigerung der Kaltmiete ausgleichen.



67 Prozent der befragten Immobilienfachleute geben an, dass es keine Veränderung bei der Nachfrage

nach Immobilien mit einer hohen Energieeffizienzklasse seit Beginn der Ukraine-Krise gibt. Demgegenüber stehen 21 Prozent, welche meinen, dass die Nachfrage gestiegen ist und 12 Prozent,

die angeben die Nachfrage sei gefallen. „Solche Veränderungen sind erst verzögert spürbar“, stellt

ein Immobilienmakler in den Kommentaren fest.



53 Prozent der Teilnehmende meinen, dass sie Schwierigkeiten beim Verkauf oder der Vermietung von

Immobilien mit einer niedrigen Energieeffizienzklasse erwarten, während 47 Prozent keine

Herausforderungen sehen.



Viele sehen die Herausforderungen damit steigen, dass Käufer zwar den “grünen” Gedanken mögen,

aber nicht bereit sind den höhere Kaufpreis zu akzeptieren. Einige Teilnehmer differenzieren und sehen

die Schwierigkeiten nur im Verkauf, in der Vermietung bleibe das Angebot niedrig und damit sei es dort

kein Problem. „Das wird abhängig von der Lage sein. In guten Lagen wird das unerheblich sein, weil nachrüstbar, in einer schlechten Lage (Dorf südöstliches Sachsen) wird das einen Unterschied machen“, meint ein Projektentwickler.