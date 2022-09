NDC-Garbe befördert Herbert Radlinger zum Geschäftsführer

Herbert Radlinger

© NDC-Garbe

Herbert Radlinger wird Geschäftsführer bei dem 2019 gegründeten Rechenzentrumsdienstleister NDC-Garbe Data Centers Europe [wir berichteten]. Damit einher geht ein Wandel in der Gesellschafterstruktur des in München ansässigen Unternehmens.

Die Gründungsgesellschafter AQAL AG und die Valuable Business Partner GmbH schieden im Juni 2022 aus dem Unternehmen aus, als der bisherige Joint Venture Partner - Garbe - die Gesellschaften übernommen hat. Gleichzeitig trat der bisherige Geschäftsführer, CEO und Mitgründer der NDC Data Centers GmbH, Spyridon Linardakis zurück, um sich neuen Aufgaben zu widmen.



Die Nachfolge übernimmt Herbert Radlinger, der als VP für Projekte & Lösungen sowie als technischer Leiter bereits seit 2017 ein wichtiger Teil des NDC-Garbe-Teams ist. Radlinger verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Rechenzentrumsbranche sowie in den Bereichen Technologie, Bau und Lieferkettenmanagement. Zuvor war er Managing Direktor bei der M+W Group (EXYTE) in den Vereinigten Arabischen Emiraten.



Herbert Radlinger tritt zusätzlich zu Peter Pohlschröder in die Geschäftsführung ein. Mit der Unterstützung der Shareholder will Radlinger die Mission von NDC-Garbe noch stärker im deutschen und internationalen Markt voranbringen. „Bei NDC-Garbe wollen wir die wachsende IT-Nachfrage von ihrem enormen Energie- und Ressourcenbedarf entkoppeln. Durch die nachhaltige Planung und Realisierung von Rechenzentren tragen wir dazu bei, die Digitalisierung zu dekarbonisieren“, so Radlinger.



Über die konsolidierte Gesellschafterstruktur stärkt NDC-Garbe jetzt sein Engagement im Markt nachhaltig. Die Gesellschafter und das neue Management übernehmen damit außerdem gemeinsam die Verantwortung für das weitere Wachstum der neuen und bestehenden Projekte, sowie die Weiterentwicklung der Services und des Unternehmens. Die ausscheidenden Gründungsgesellschafter AQAL AG und die Valuable Business Partner GmbH haben dafür den Grundstein gelegt und das Unternehmen aus der Start-up-Phase hin zu einem der innovativsten Unternehmen im Bereich Rechenzentren entwickelt.



Für die bestehenden Kunden von NDC Data Centers und NDC-Garbe ändert sich durch die neue Gesellschafterstruktur nichts. Sie profitieren weiterhin von der Expertise und Leidenschaft mit der sich die Unternehmen der Planung, Realisierung und dem Management innovativer und nachhaltiger Rechenzentren widmen.