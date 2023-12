Natulis unterschreibt Verträge für Pankower Wohnprojekt

Was lange währt, wird endlich gut: Nach sieben Jahren Entwicklungszeit unterzeichneten der Projektentwickler Natulis Group AG und das Stadtplanungsamt Pankow jetzt einen Durchführungsvertrag für ein neues Wohnquartier im Ortsteil Blankenburg. Geplant sind 116 Reihen- und Doppelhäuser nach dem Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung.

.

Neben den 116 Reihen- und Doppelhäusern umfasst das Projekt gemeinsam nutzbare Flächen für ein soziales Miteinander wie ein Gemeinschaftshaus und umfassende Grünflächen. Es gilt als wichtiger Meilenstein für die Stadtentwicklung in Berlin-Blankenburg und entsteht zwischen Triftstraße und Lautentaler Straße inmitten einer bestehenden Wohnsiedlung für Familien.



Ein bestehender Birkenwald bleibt im neuen Wohnquartier erhalten und wird durch das Anlegen eines Weges für die Öffentlichkeit als Ruheoase erlebbar. Ebenfalls geplant ist ein öffentlicher Spielplatz. Die lokale Infrastruktur von Schul- und Kitaplätzen wird an die Planungen angepasst und bedarfsgerecht ausgebaut.



„Wir freuen uns sehr, dass wir trotz der schwierigen Zeiten während der Covid-Pandemie durch die gute Zusammenarbeit zwischen dem Bezirksamt Pankow und unseren internen und externen Fachplanern und Finanzpartnern diesen Punkt im Projekt erreicht haben”, sagt James Guerin, CEO des Projektentwicklers Natulis Group AG.



„Gerade Familien finden heute nur noch selten Wohnraum in ausreichender Größe. Daher freue ich mich sehr, dass das neue Quartier besonders diese Zielgruppe im Blick hat. Das Wohnquartier fügt sich hervorragend in den Ortsteil Blankenburg ein, geht behutsam und kreativ mit dem bestehenden Baumbestand um und erweitert die Infrastruktur vor Ort. Damit ist das Bauvorhaben ist ein echter Gewinn für Blankenburg“, urteilt Cornelius Bechtler, Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung und Bürgerdienste.