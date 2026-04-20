Nattmann + Bruns Architekten eröffnet neues Büro in Köln

Jamestown hat heute bekanntgegeben, dass Nattmann + Bruns Architekten einen Mietvertrag für den Standort an der Schanzenstraße unterzeichnet hat, ein historischer kreativer Bürocampus im Kölner Stadtteil Mülheim. Das Kölner Architekturbüro hat im März 2026 mit 15 Mitarbeitenden rund 335 m² in der Schanzenstraße 22 bezogen.

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„Für den Standort in Köln-Mülheim haben wir uns entschieden, weil er neben einer guten Erreichbarkeit aus der Stadt und dem rechtsrheinischen Kölner Umland eine lebendige, erfrischende Nachbarschaft bietet, die unserem Büro einen guten Impuls gibt“, sagte Hendrik Bruns von Nattmann + Bruns Architekten.



„Die Schanzenstraße wurde gezielt für Unternehmen entwickelt, die Energie aus ihrer Umgebung schöpfen – und Nattmann + Bruns Architekten ist dafür ein perfektes Beispiel“, sagte Jessica Queißer, Senior Vice President Asset Management bei Jamestown Europe. „Mit ihrer Spezialisierung auf die Sanierung von Bestandsgebäuden und deren energetische Optimierung leisten sie einen wichtigen Beitrag für unsere Städte und verkörpern zugleich die kreative Gemeinschaft an der Schanzenstraße.“



Der Mietabschluss ist die jüngste Entwicklung auf dem Campus Schanzenstraße, während Jamestown weiter in die nachhaltige Infrastruktur investiert. In diesem Sommer wird Pluq acht öffentliche Ladepunkte für Elektrofahrzeuge am Campus installieren und damit erstmals Lademöglichkeiten vor Ort schaffen. Darüber hinaus hat Jamestown eine Vereinbarung mit hellgrün energie zur Installation einer Photovoltaikanlage mit einer Leistung von knapp 100 kWp auf dem Dach der Schanzenstraße 28 abgeschlossen – vorbehaltlich der Genehmigung durch den Denkmalschutz. Die Fertigstellung ist noch in diesem Jahr geplant. Die Anlage wird die Mieter vor Ort direkt mit Strom zu unter dem Marktpreis liegenden Konditionen versorgen können. Für die Gebäude Schanzenstraße 22 und 24 plant Jamestown im Laufe des Jahres ähnliche Vereinbarungen.



Die zwischen 1890 und 1914 errichteten Gebäude an der Schanzenstraße 22, 24 und 28 dienten fast ein Jahrhundert lang als Betriebsstandort des Kabelherstellers Felten & Guilleaume, bevor sie zu Fernsehstudios und Büroflächen umgebaut wurden. Heute ist der rund 35.000 m² große Campus ein etablierter Standort für Medien-, Kreativ- und Dienstleistungsunternehmen im Kölner Stadtteil Mülheim. Zu den Mietern zählen unter anderem Brainpool, Banijay, Bavaria Entertainment, Positec, die Internationale Filmschule Köln und die TH Köln.