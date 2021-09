Nationaler Briefdienstleister eröffnet Sortierzentrum in Offenbach

Heute eröffnet das Unternehmen „dvs – Deutscher Versand Service“ sein neues Sortier- und Redresszentrum Rhein-Main. Im Offenbacher Gewerbegebiet Bieber-Waldhof schafft der nach eigenen Angaben größte private Briefdienstleister in Deutschland dauerhaft rund 200 Arbeitsplätze. Auf rund 9.000 m² stellt das Unternehmen die Weichen für seine wachsenden Sendungsmengen: Jährlich bis zu einer halben Milliarde Geschäftsbriefe, Mailings oder Kataloge wird der Briefdienstleister künftig in Offenbach verarbeiten, bevor sie in die bundesweite Zustellung gehen.

Oberbürgermeister Dr. Felix Schwenke begrüßt die Entwicklung im Gewerbegebiet Bieber-Waldhof: „Die Ansiedlung von dvs in Offenbach ist ein weiterer Baustein in der Strategie, den Wirtschaftsstandort Offenbach zu stärken und breiter aufzustellen. Hier zeigt sich wieder einmal, dass unsere Stadt ein attraktiver Unternehmensstandort ist. Die städtische Wirtschaftsförderung hat die Ansiedlung von Beginn an unterstützt und aktiv begleitet, auch weil dadurch 200 Arbeitsplätze in Offenbach entstehen“.



„Der neue, mit hohen Investitionen ausgebaute Standort vereint nicht nur modernste Sortier- und Frankier-Technik mit Highspeed-Datenverbindungen, sondern auch die höchsten Umwelt- und Klimaschutz-Standards“, so Michael Mews, geschäftsführender Gesellschafter von dvs – Deutscher Versand Service.



Ausschlaggebend für den Umzug von Frankfurt nach Offenbach waren die hervorragende Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr, das für die Logistik des Unternehmens so wichtige Autobahnnetz und ausreichende Flächen für Anlieferungen sowie Parkmöglichkeiten einschließlich E-Ladesäulen mit „grünen Strom“. „Allen bisher dort Beschäftigten haben wir angeboten, in unser neues Sortier- und Redresszentrum Rhein-Main zu wechseln“, teilt Michael Mews mit. „Mit dem eingespielten Team werden wir an unserem neuen Offenbacher Standort die steigenden Anforderungen unserer anspruchsvollen Großkunden beim Geschäftspost-Versand mehr als erfüllen“.