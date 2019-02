Nassauische legt Grundstein für Studentenwohnheim in Wiesbaden

Die Baugrube ist bereits ausgehoben.

© UGNHWS/Joachim Keck

Ein für sie ungewöhnliches Projekt nimmt die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt in Angriff. Im ehemaligen Wiesbadener Gerichtsviertel baut das hessische Wohnungsunternehmen 109 Studentenappartements. Den Grundstein dafür hat Geschäftsführer Dr. Constantin Westphal am Dienstag gelegt – gemeinsam mit Tarek Al-Wazir, Hessens Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und designierter Aufsichtsratsvorsitzender der Nassauischen Heimstätte, Wiesbadens Oberbürgermeister Sven Gerich sowie Geschäftsführerin Monika Fontaine-Kretschmer.

