Nassauische Heimstätte und Instone erwerben Grundstück in in Frankfurt-Bockenheim

Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt und die Instone Real Estate Development GmbH entwickeln gemeinschaftlich das Gebiet „Südlich Rödelheimer Landstraße“ im Stadtteil Bockenheim. Im Zuge dieses Prozesses haben die Projektpartner im Dezember 2017 ein Grundstück erworben, das bis dahin der Spedition Fermont gehörte. Die 11.000 m² große Fläche liegt im nordöstlichen Teil des Planungsgebiets an der Rödelheimer Landstraße. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Ziel ist es, im Rahmen des Bebauungsplans, dessen Entwurf das Planungsamt der Stadt Frankfurt gerade ausarbeitet, in den nächsten Jahren ein neues Wohnquartier auf dem gesamten Areal zu entwickeln.

„Mit dem Erwerb dieser Fläche schließen wir eine bis dahin bestehende Lücke und verbessern unsere Optionen, auf diesem einmaligen Areal Wohnraum in unterschiedlichen Formen zur Miete und zur Eigennutzung zu realisieren, noch einmal deutlich“, betonte Dr. Constantin Westphal, Geschäftsführer der Nassauischen Heimstätte. Selbstverständlich werde man auch bezahlbaren Wohnraum schaffen. „Wir planen mit einem möglichst großen Anteil an gefördertem Wohnungsbau“, fügte Westphal hinzu.



„Das Entwicklungsgebiet ‚Südlich Rödelheimer Landstraße‘ kommt hiermit einen wichtigen Schritt voran“, sagt Frankfurts Planungsdezernent Mike Josef. „In hervorragender Lage kann hier schon bald dringend benötigter, bezahlbarer Wohnraum errichtet werden und ein lebendiges Quartier mit der benötigten Infrastruktur entstehen.“ In dem Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans könnten nach derzeitiger Planung rund 2.500 Wohnungen entstehen, zudem sind im Quartier eine neue Grundschule und – im Sinne der doppelten Innenentwicklung – auch ein Grünzug vorgesehen.



Bunter Wohnungsmix geplant

Beabsichtigt ist ein Mix aus geförderten Wohnungen (1. und 2. Förderweg), frei finanzierten Mietwohnungen sowie Eigentumswohnungen. Mit diesem Projekt will die Unternehmensgruppe gemäß dem Auftrag ihrer Gesellschafter dazu beitragen, den Wohnungsmarkt in Frankfurt weiter zu entlasten und die Menschen in Hessen mit Wohnraum zu versorgen. Hinzu kommt, dass an dieser Stelle in ressourcenschonender Weise gebaut werden kann.