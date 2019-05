Nassauische Heimstätte übernimmt Patenschaft für Honigbienen

Unter dem Motto „Respektvoll handeln. Ressourcen schonen“ hat die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt vor einigen Jahren eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Ziel ist es unter anderem, die Biodiversität zu erhalten und zu fördern. Mit einem neuen Projekt wird diese Strategie einmal mehr mit Leben gefüllt. „Als die Imkerei Walkmühle uns vorgeschlagen hat, die Patenschaft für mehrere Bienenvölker zu übernehmen und ihnen Freiflächen als Lebensraum zur Verfügung zu stellen, haben wir sofort Ja gesagt“, sagt Dr. Sven Groth, Leiter des Kompetenzcenters Unternehmensentwicklung. Die Unternehmensgruppe sieht sich in der Pflicht, beim Bau und Betrieb von Gebäuden und Grünanlagen den Natur- und Artenschutz zu berücksichtigen. „Mit dem Bienen-Projekt leisten wir einen aktiven Beitrag dazu“, ergänzt der stellvertretende Nachhaltigkeitsvorsitzende Gregor Steiger.

