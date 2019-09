Nassauische Heimstätte spendet 10.000 Euro für krebskranke Kinder

Am Donnerstag, 29. August, hat Dr. Constantin Westphal, Geschäftsführer für Immobilienmanagement und Akquisition der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt, einen Spendenscheck über 10.000 Euro an den Verein „Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt e.V.“ übergeben. Das Geld – insgesamt sind es 20.000 Euro – stammt aus Überschüssen aus dem Forschungsprojekt „CUBITY“, das die Nassauische Heimstätte, das Fachgebiet Entwerfen und Gebäudetechnologie von Prof. Joppien an der TU Darmstadt, die Deutsche Fertighaus Holding und das Studentenwerk Frankfurt am Main gemeinsam realisiert haben. Die anderen 10.000 Euro spendet die Unternehmensgruppe zu einem gesonderten Termin an die Musikschule Frankfurt.

.