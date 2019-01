Nassauische Heimstätte kauft 205 Wohnungen in Offenbach von Consus

Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt hat mit der CG Gruppe AG einen Kaufvertrag für den schlüsselfertigen Erwerb von 205 Wohnungen in Offenbach-Kaiserlei abgeschlossen. Die Wohnungen – davon voraussichtlich 34 gefördert – werden am Goethering in unmittelbarer Nachbarschaft des von der Wohnungsbaugesellschaft 2016 erworbenen Goethequartiers sowie unweit des vor kurzem fertiggestellten Projekts Heimathafen errichtet [wir berichteten].

.

Die CG Gruppe startete mit dem Kaierlei-Projekt in 2017 [wir berichteten]. Der jetzt verkaufte Wohnkomplex umfasst ca. 14.400 m² Gesamtwohnfläche und 340 m² Gewerbefläche sowie rund 110 Tiefgaragenstellplätze. Die sechs- bis siebengeschossigen Wohngebäude der Nassauischen Heimstätte werden als Blockrandbebauung zur Berliner Straße und zum Goethering errichtet und bilden zum Innenbereich hin grüne Wohnhöfe aus. Neben 1,5- und Zwei-Zimmerwohnungen werden auch Drei-, Vier- und Fünf-Zimmerwohnungen gebaut. Sie werden über eine Geothermieanlage beheizt und gekühlt. Die Gesamtinvestition beträgt ca. 71,2 Millionen Euro. „Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohn- und Gewerbeflächen ist in Offenbach vor allem im Stadtteil Kaiserlei ungebrochen hoch“, sagt der für Immobilienmanagement und Akquisition zuständige Geschäftsführer Dr. Constantin Westphal. „Wir freuen uns, zusammen mit einem so erfahrenen Partner wie der CG Gruppe AG zur weiteren Aufwertung des Quartiers beitragen zu können. Unserem Ziel, in den nächsten Jahren fast 5.000 Wohnungen zu bauen, kommen wir damit ein großes Stück näher.“ Offenbachs Oberbürgermeister Felix Schwenke begrüßt das Engagement von Hessens Wohnungsunternehmen. „Es ist ein positives Signal für unsere Stadt, dass ein seriöses Unternehmen wie die Nassauische Heimstätte mit diesem Projekt weiter dazu beiträgt, die Wohnungsknappheit in den Griff zu bekommen.“



In dem neuen Quartier entstehen neben rund 835 Mietwohnungen ein Hotel, ein Fitnesscenter mit Schwimmbad, das auch als Schulschwimmbad genutzt wird, Einzelhandel sowie eine Kindertagesstätte, außerdem oberirdische Parkplätze und eine Tiefgarage mit ca. 373 Plätzen. Rund 140 davon sollen für Elektrofahrzeuge vorgesehen werden. Bereits Ende 2017 hat die Consus Real Estate AG, die Muttergesellschaft der CG Gruppe, die beiden schon im Umbau befindlichen, charakteristischen Hochhäuser unter der Konzept-Marke VauVau an eine deutsche Versorgungskammer veräußert [CG Gruppe verkauft für 670 Mio. Euro Mikroapartmentprojekte an Corestate]. Die Fertigstellung aller inzwischen platzierten Bauabschnitte des Quartiers ist für 2022 geplant.