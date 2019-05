Nassauische Heimstätte investiert in Gießen

Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt weitet ihr Engagement in der Mitte des Landes deutlich aus. Hessens größtes Wohnungsbauunternehmen wird künftig auch in der Universitätsstadt Gießen Mietwohnungen anbieten. Vor kurzem wurde der Vertrag zum schlüsselfertigen Ankauf von 144 zum Teil geförderten Wohnungen sowie einer Kita auf dem Gebiet „Am Alten Flughafen“ beurkundet. „Mittelhessen haben wir im Rahmen unserer Wachstumsstrategie schon länger im Fokus. Dass wir mit dem Projekt „Am Alten Flughafen“ in Gießen gleich einen so großen Fuß in die Tür bekommen, freut mich sehr“, so Geschäftsführer Dr. Constantin Westphal. Entwickler und Verkäufer sind die Revikon GmbH und die Weimer Wohnbau GmbH & Co. KG. Für Daniel Beitlich, Geschäftsführer der Revikon GmbH, ist der Vertragsabschluss „ein ganz besonderer Mosaikstein bei der Konversion des 110 ha großen Areals“.

.

Die 100 frei finanzierten und 44 geförderten Wohnungen entstehen auf drei Baufeldern mit insgesamt mehr als 14.000 m² Fläche auf dem Gelände des ehemaligen US-Depots, welches die Revikon GmbH zum Mischgebiet „Am Alten Flughafen“ umstrukturiert hat. Insgesamt hat die Liegenschaft 1.100.000 m². Auf zwei Baufeldern mit mehr als 9.000 m² sind 100 frei finanzierte und 18 geförderte Wohneinheiten geplant. Auf dem dritten, knapp 5.000 m² großen Baufeld, sollen 26 geförderte Wohnungen sowie die Kindertagesstätte entstehen. Die Gebäude werden mit Glasfasertechnik ausgestattet – als Vorstufe für Gigabyte-Netzwerk und Smart-Home-Funktionen.



Die Revikon GmbH entwickelt gemeinsam mit der Weimer Wohnbau GmbH & Co. KG auf dem Gelände „Am Alten Flughafen“ ein komplett neues, CO2-reduziertes Wohngebiet mit sehr guten Primärenergiewerten inklusive der dazugehörigen Infrastruktur. Die Energieversorgung erfolgt über Fernwärme der Stadtwerke unter Nutzung von erneuerbaren Energien, Photovoltaik-Anlagen und der Einbindung eines Mieterstrommodells. Zudem werden Elektroladestationen integriert und ein Carsharing-Konzept verfolgt.



Baubeginn ist voraussichtlich im Sommer. Die Fertigstellung der Wohnungen ist für Sommer 2021 geplant. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Käuferseitig wurde der Ankauf von FPS Rechtsanwälte begleitet. Vermittelt wurde er off-market von Knight Frank.