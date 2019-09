Nassauische Heimstätte investiert erneut in Niederrad

Clemens Thiel

Die Nassauische Heimstätte Wohnstadt hat vor kurzem ein 1.100 m² großes Grundstück in Niederrad erworben, um dort seinen Bestand um 32 Wohnungen zu erweitern. Das in der Adolf-Miersch-Siedlung liegende Gebäude Melibocusstraße 48 stammt aus dem Bestand einer privaten Erbengemeinschaft. Hinzukommen sollen noch rund 250 m² zur Arrondierung von der Stadt Frankfurt.

Nach aktuellem Planungsstand sollen ab 2021 in zwei Wohngebäuden 32 neue bezahlbare Wohnungen entstehen, mindestens ein Drittel davon gefördert. Hinzu kommen 22 Tiefgaragenplätze sowie zehn ebenerdige Stellplätze. Das leerstehende kleine Bestandsgebäude auf dem Grundstück der Erbengemeinschaft wird rückgebaut. Die Gesamtinvestitionen betragen rund 11,5 Millionen Euro.



„Niederrad ist ein beliebter Stadtteil mit einer hohen Wohnqualität“, ordnet Geschäftsführer Dr. Constantin, zuständig für Akquisition, Projektentwicklung und Immobilienmanagement, das Projekt ein. „Gerade die Adolf-Miersch-Siedlung, in der wir gerade eine Quartiersentwicklung durchführen und im Rahmen einer Dachaufstockung zusätzliche Wohnungen realisieren wollen, wird sehr oft nachgefragt. Daher ist es nur konsequent, dass wir die Möglichkeit nutzen, hier zusätzlichen attraktiven und bezahlbaren Wohnraum mit guter Infrastruktur zu schaffen.“



Das Quartier der Nassauischen Heimstätte an der Adolf-Miersch-Straße / Melibocusstraße umfasst 486 Wohnungen aus den 1950er Jahren. Die Unternehmensgruppe verwirklicht hier ein ganzheitliches Konzept, um das Quartier fit für die Zukunft zu machen. Neben der energetischen Modernisierung ihrer Bestandsgebäude und einer bereits erfolgten Quartiersergänzung mit 25 geförderten Wohnungen im Passivhausstandard setzt die Nassauische Heimstätte neben der „Essbaren Siedlung“ und dem damit verbundenen Urban Gardening-Gedanken auf Car-Sharing und haushaltsnahe Dienstleistungen für ältere Mieter. Insgesamt investiert die Nassauische Heimstätte rund 27,1 Millionen Euro in diese energetische und soziale Quartiersentwicklung. Mit dem CUBITY weist die Siedlung darüber hinaus ein innovatives Wohnkonzept für Studenten auf. Für die bisherigen Aktivitäten im Rahmen der nachhaltigen Quartiersentwicklung in der Adolf-Miersch-Siedlung hat die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) der Unternehmensgruppe die DGNB-Plakette in Gold verliehen.