Nassauische baut in Frankfurt-Griesheim den „Waldschulbogen“

Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt (NHW) setzt einen weiteren Baustein im Ringen um mehr bezahlbaren Wohnraum in Frankfurt. Im Stadtteil Griesheim errichtet Hessens größtes Wohnungsunternehmen 63 neue, bezahlbare Mietwohnungen. 53 davon werden durch das Land Hessen und die Stadt Frankfurt gefördert.

.

Das Land Hessen fördert das Projekt mit fünf Millionen Euro, die Stadt Frankfurt mit 3,65 Millionen Euro. „Ein Baubeginn für ein solches Projekt ist immer eine gute Nachricht, aber in diesen Tagen ganz besonders“, sagt Tarek Al-Wazir, Hessischer Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen. „Trotz Corona steht das Wirtschaftsleben in Hessen nicht still, sondern es wird weiter investiert. Die Landesregierung nutzt alle ihre Möglichkeiten, damit Jede und Jeder in Hessen eine Wohnung zu einem angemessenen Preis finden kann. Unter anderem stellen wir für die Wohnungsbauförderung bis 2024 insgesamt 2,2 Mrd. Euro bereit - ein Rekordwert für Hessen. Kein Projekt des sozialen Wohnungsbaus wird am Geld scheitern.“



Das ca. 3.000 m² große Grundstück befindet sich zwischen Mainzer Landstraße und Waldschulstraße. Die 63 Wohnungen verteilen sich auf zwei Gebäude (KfW-55-Effizienzhaus) und bieten rund 4.300 m² Wohnfläche. Die Wohnungsgröße variiert zwischen 35 und 116 m². Der Wohnungsmix reicht von 24 Zwei-Zimmer-Wohnungen über 26 Drei-Zimmer-Wohnungen und zwölf Vier-Zimmer-Wohnungen bis hin zu einer Fünf-Zimmer-Wohnung. 13 Wohnungen werden barrierefrei realisiert, zwei davon nahezu rollstuhlgerecht.



Für Dr. Constantin Westphal, NHW-Geschäftsführer für Akquisition, Projektentwicklung und Immobilienmanagement, ist der „Waldschulbogen“ eine ideale Ergänzung für das bestehende Quartier. „Wir schließen hier eine Baulücke und beseitigen eine Brache. Stattdessen entsteht moderner und bezahlbarer Wohnraum für Singles, Paare, aber auch für Familien mit Kindern. Ich bin überzeugt davon, dass wir mit diesem Projekt nicht nur dem aktuellen Wohnungsmangel entgegenwirken, sondern darüber hinaus auch einen Erneuerungsimpuls für das gesamte Quartier setzen.“



Eines der beiden Gebäude wird die Baulücke auf dem Grundstück in der Mainzer Landstraße 539 schließen. Das zweite Gebäude mit zwei Hauseingängen wird leicht abgesetzt positioniert, so dass eine durchgrünte Hinterhauslandschaft entsteht. Erschlossen werden die Gebäude durch den Fußweg an der Nordseite sowie die Tiefgarageneinfahrt in der Waldschulstraße. In der Tiefgarage befinden sich 31 Stellplätze und 100 Fahrradabstellplätze. Insgesamt investiert die NHW einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag.