Reduzierte Zimmerzahl
Nassauer Hof Wiesbaden schließt für umfassende Sanierung bis 2028
Das traditionsreiche Grandhotel Nassauer Hof in Wiesbaden wird nach einem Eigentümerwechsel ab Anfang 2026 grundlegend saniert. Die Wiedereröffnung des Hauses ist für das erste Quartal 2028 geplant.
[…]
Fotos: Ydo Sol