Nass Gruppe mietet neue Industriehalle in Hamburg-Wandsbek

Die Frank Hoffmann Immobilien hat eine moderne Industriehalle in Hamburg-Wandsbek an die Nass Gruppe vermietet. Der nachhaltige Neubau mit Bürotrakt bietet 1.150 m² Nutzfläche und ist ab 2025 bezugsbereit.

.

Die Frank Hoffmann Immobilien hat die neu errichtete Industriehalle in der Gustav-Adolf-Straße 82 in Hamburg-Wandsbek erfolgreich an die Siegfried Nass Schaltanlagenfertigung vermietet. Mit dem neuen Standort stärkt die Nass Gruppe gezielt ihre Fertigungsstruktur und schafft zusätzliche Kapazitäten für weiteres Wachstum.



Der zukunftsorientierte Neubau mit integrierter Büroeinheit wurde im Frühjahr 2025 fertiggestellt und vereint nachhaltige Gebäudetechnik mit flexiblen Nutzungsmöglichkeiten. Neben einer Industrieflächenheizung mit hoher Traglast ist das Gebäude mit einer leistungsfähigen PV-Anlage (30 kWp), Wallboxen und energieeffizienter Bauweise ausgestattet – perfekt zugeschnitten auf die Anforderungen des dynamisch wachsenden Unternehmens.



„Die erfolgreiche Platzierung dieser Immobilie an ein namhaftes Unternehmen wie die Nass Gruppe zeigt, dass wir als Ansprechpartner für anspruchsvolle Gewerbeobjekte am Markt etabliert sind“, sagt Dustin Rogge, Leiter Vertrieb Commercial bei Frank Hoffmann Immobilien. „Unser Commercial-Team steht Eigentümerinnen und Eigentümern kompetent zur Seite – sowohl bei der Vermietung als auch beim Verkauf von Gewerbeimmobilien.“