NAS steigt in den Private-Debt-Investments-Markt ein

Asset Manager NAS Invest integriert mit der in Frankfurt ansässigen Loanland das Immobilien-Private-Debt-Geschäft. Die Anlageplattform bietet institutionellen Investoren den Zugriff auf Debt Investments wie Whole Loan, Mezzanine und Bridge Finanzierungen innerhalb der DACH-Region.

.

Mit Loanland bündelt der Asset Manager seine jahrzehntelange Immobilien- und Investorenexpertise mit dem digitalen Marktplatz von Firstwire in einem Ökosystem. Durch diese neuartige Kombination kann die Kreditanbahnung und -vergabe von Whole Loans effizient, transparent und schnell über einen digitalen Marktplatz erfolgen. Als erstes Produkt startet Loanland mit dem in Luxemburg ansässigen „Loanland Real Estate Income Fund I (S.C.S. SICAV RAIF)“. Das Fintech Firstwire hatte die Erweiterung ihres Angebots um besicherte Immobilienfinanzierungen bereits vor wenigen Tagen bekannt gegeben [Firstwire nimmt Immobilienfinanzierungen ins Angebot].



Loanland managt Debt Investments für luxemburgische Fonds und Einzelmandate und arrangiert entsprechende Club Deals. Beim „Loanland Real Estate Income Fund I“ handelt es sich um einen in Luxemburg ansässigen reservierten alternativen Investmentfonds (RAIF). Der Anlagefokus liegt auf Whole Loans mit einem Volumen von 15 bis 80 Mio. Euro und Beleihungsausläufen von bis zu 85 Prozent. Über eine Kooperation mit dem Firstwire hat Loanland jetzt Anschluss an einen digitalen Marktplatz zur Kreditvergabe und die Möglichkeit das für den Fonds eingeworbene Kapital mit hoher Transaktionsgeschwindigkeit und -sicherheit an Kreditnehmer zu veranlagen.



Der „Loanland Real Estate Income Fund I“ konzentriert sich überwiegend auf Deutschland; punktuell erfolgen Beimischungen in der Schweiz, Österreich und Luxemburg. Dabei stehen die Assetklassen Wohnen, Büro, Einzelhandel und Logistik im Fokus. Das Unternehmen konnte eine große deutsche Versicherung im Rahmen eines Einzelmandats als Investor für den Fonds gewinnen.