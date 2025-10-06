NAS Real Asset Management ernennt Alexander Becker zum Head of AM

Nach dem Großauftrag von der RFR Gruppe [wir berichteten] holt NAS Invest einen neuen Head of Asset Management für seine Tochtergesellschaft NAS Real Asset Management GmbH an Bord. Alexander Becker hat diese Funktion zum 1. Oktober 2025 übernommen.

In seiner neuen Rolle ist Alexander Becker verantwortlich für das gesamte Bestandsportfolio der NAS. Dazu gehören auch die in Deutschland liegenden Objekte der RFR Gruppe, für die NAS kürzlich im Rahmen einer strategischen Partnerschaft das Asset- und Property-Management übernommen hat [wir berichteten]. Dieses Mandat umfasst Immobilien im Wert von rund 5 Mrd. Euro, insgesamt belaufen sich die Assets under Management von NAS aktuell auf ca. 6 Mrd. Euro.



Zuvor hatte Oliver Zimper, Geschäftsführer der NAS Real Asset Management GmbH, die Leitung des Asset Management für die NAS Gruppe kommissarisch mit inne. Alexander Becker soll in seiner Funktion als Head of Asset Management auch zeitnah in die Geschäftsführung der NAS Real Asset Management GmbH eintreten, zusätzlich zu Oliver Zimper.



Alexander Becker verfügt über fast 20 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche. Vor seinem Wechsel zu NAS Real Asset Management war er seit 2017 Managing Director und COO bei der RFR Management in Frankfurt. Davor arbeitete er etwa zweieinhalb Jahre lang als Head of Asset Management Germany bei der Triuva Kapitalverwaltungsgesellschaft, ebenfalls in Frankfurt. Weitere Stationen seiner beruflichen Laufbahn waren Corestate Capital Advisors, IVG Immobilien AG, GE Real Estate und Invesco Real Estate. Der Immobilienökonom / Master of Science in Real Estate (ebs) ist seit 2011 Mitglied der Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS).