NAS Invest und BlueRock kaufen zwei Mittelstandsimmobilien

NAS Invest und BlueRock haben im Juni mit dem Ankauf von zwei Büroimmobilien ihre BR-NAS German Mittelstand Properties-Strategie weiter vorangetrieben. Bei Düsseldorf wurde eine Büroimmobilie mit substanziellen Wertsteigerungs- und Repositionierungspotenzial angekauft. In Essen erwarben die Joint Venture Partner eine Core Plus-Immobilie mit langfristigen Mietverträgen.

.

„Durch unseren guten Zugang zu Verkäufern konnten wir uns Immobilien sichern, die ideal in unsere Investitionsstrategie passen. Die von uns erworbenen Objekte bieten interessante Möglichkeiten zur Wertsteigerung bei einem attraktiven Mietermix von Unternehmen aus dem deutschen Mittelstand“, sagt Marco Lüder, Managing Partner bei N A S Real. BR-NAS German Mittelstand Properties konzentriert sich auf Investitionen in Büro- und Ärztehäuser in den Ballungszentren Deutschlands.