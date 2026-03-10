NAS Invest stärkt Kapitalplattform mit neuem Standort in London

Mit der Gründung der NAS Invest UK Ltd erweitert die NAS Invest Group ihre europäische Plattform um einen weiteren Standort. Das Unternehmen verwaltet derzeit Vermögenswerte von rund 4,5 Milliarden Euro und fokussiert sich vor allem auf den deutschen Immobilienmarkt. Das Londoner Büro soll künftig die Kapitalbeschaffung bei internationalen institutionellen Investoren unterstützen und eng mit den Teams in Frankfurt, Berlin und Zürich zusammenarbeiten.

Die Eröffnung des Londoner Standorts folgt auf die bestehende Präsenz der Gruppe in Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. NAS verwaltet derzeit ein Vermögen von rund 4,5 Milliarden Euro; der Investitionsschwerpunkt liegt auf dem deutschen Immobilienmarkt.



London gilt als einer der weltweit wichtigsten Standorte für die Allokation internationalen Immobilienkapitals. Mit der neuen Präsenz vor Ort will NAS den direkten Zugang zu internationalen Investoren ausbauen und die Kapitalbasis für seine Aktivitäten in Deutschland und Europa verbreitern.



Das neue Büro wird von Stephen Miles als Managing Director im Bereich Capital Markets geführt. In dieser Funktion arbeitet er eng mit den Teams in Frankfurt, Berlin und Zürich zusammen und soll insbesondere internationales Kapital mit Investitionsmöglichkeiten im deutschen Immobilienmarkt verbinden – sowohl im Eigenkapital- als auch im Kreditbereich. Die Londoner Aktivitäten ergänzen die Investor-Relations-Arbeit des Zürcher Büros, das sich vor allem auf Family Offices und vermögende Privatkunden konzentriert. Gemeinsam sollen beide Standorte den Zugang zu unterschiedlichen Investorengruppen bündeln und die Kapitalbeschaffung der Gruppe weiter stärken.



Miles verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in europäischen Immobilienkapitalmärkten und im Corporate Finance. Zuletzt war er als Head of Strategic Capital Partnerships Europe bei Schroders Capital tätig. Dort verantwortete er die Entwicklung und Platzierung globaler Immobilienfondsstrategien sowie Direktinvestitionsmandate. Zuvor arbeitete er unter anderem als Executive Director, EMEA Capital Markets bei CBRE sowie in leitenden Funktionen bei JLL und BNP Paribas Real Estate in London und Paris.