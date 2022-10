NAS Invest, Bergos und Sollors & Co. gründen NBS Alliance

Der Immobilieninvestor NAS Invest, die Zürcher Privatbank Bergos und das Hamburger Beratungshaus für Corporate Finance und Asset Management Sollors & Co. vereinen ihre Expertise, um Investoren Anlagemöglichkeiten in Immobilienprojekte über unterschiedliche Marktzyklen zu eröffnen. Mit der NBS Alliance entsteht eine Investment-Plattform, die Anlagen über die gesamte Kapitalstruktur und nach individuellen Rendite-Risiko-Präferenzen abdecken soll.

.

Mit der NBS Alliance kommen drei unabhängige Partner zusammen, die durch ihre jeweiligen Kompetenzen eine einzigartige und vollständig komplementäre Lösung für qualifizierte Investoren anbieten. Die NBS Alliance verbindet die langjährige Immobilien- und Kapitalmarktexpertise der NAS Invest und Sollors & Co. mit der Tradition der anspruchsvollen Vermögensverwaltung der Bergos AG. Über die Investment-Plattform der NBS Alliance erhalten professionelle Investoren Zugang zu einem mehrdimensionalen Produktportfolio, das entsprechend den Investorenpräferenzen und marktseitig entstehender Opportunitäten stetig ausgebaut wird.



Als erstes gemeinsames Immobilienprojekt konnte die NBS Alliance den Horizon Tower Frankfurt Eschborn im Rahmen eines Club Deals umsetzen [wir berichteten]. Das Closing des Horizon Tower mit der Adresse Alfred-Herrhausen-Allee 3-5 fand am 28.09.2022 statt. NAS Invest übernimmt bei diesem Club Deal sämtliche immobilienbezogenen Aufgaben wie das Transaktions-, Asset- und Finanzierungsmanagement. Das Bankhaus Bergos wie auch Sollors & Co haben bei dieser Transaktion den Zugang zu ihren jeweiligen Kerninvestoren ermöglicht.



„Diese Allianz und die daraus hervorgehende Plattform ermöglichen es Investoren, zusammen mit sehr erfolgreichen Familienunternehmern und institutionellen Anlegern in einzigartige Immobilien zu investieren, die ansonsten nur für einen kleinen Investorenkreis zugänglich wären. Mit dem Horizon Tower haben wir den ersten gemeinsamen Schritt erfolgreich gemeistert,“ sagt Dr. Peter Raskin, CEO der Privatbank Bergos.



„Professionelle Anleger investieren einen beträchtlichen Teil ihrer Liquidität in alternative Anlageklassen wie Private Equity und Immobilien. Investitionen in Immobilien bieten dabei insbesondere in volatilen Marktsituationen Diversifizierungsvorteile und attraktive risikoadjustierte Erträge. Wir bieten unseren Investoren Immobilieninvestitionen mit hoher Flexibilität, Nachhaltigkeit und Wertschöpfungspotenzial“, betont Steffen Ricken, CEO und Managing Partner der NAS Invest.



„Unternehmertum und Unabhängigkeit – das haben unsere drei Häuser gemeinsam. Durch die Kombination unserer Expertise können wir nun als starke, langfristige Partner unseren Kunden attraktive Opportunitäten für Real Estate Investments zuführen, immer die Risiken und Chancen des Marktes im Auge behaltend“, ergänzt Guido M. Sollors, Gründer und Partner von Sollors & Co.