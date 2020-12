NAS erwirbt Forum am Mariannenpark von der Postbank

Die NAS Invest hat die Value-Add-Büroimmobilie Forum am Mariannenpark an der Grenze zur Leipziger Innenstadt von der Postbank erworben. Das Büroobjekt in der Rohrteichstraße 16-20 umfasst eine Gesamtmietfläche von rund 46.000 m² und ist derzeit zu 26 Prozent vermietet.

