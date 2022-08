NAS beruft Marco Lüder zum Head of ESG

Marco Lüder

Der bisher als Managing Director und Head of Asset Management bei NAS Invest tätige Marco Lüder übernimmt eine neue zusätzliche Funktion. Zukünftig wird er als Head of ESG die Weiterentwicklung des Frankfurter Investor und Asset-Managers mit Blick auf das Thema Nachhaltigkeit vorantreiben.

Der 50-Jährige wird sowohl auf Portfolio- und Unternehmensebene Mechanismen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten einführen und umsetzen. Die NAS Invest plant innerhalb von 18 bis 24 Monaten insgesamt rund 15 Mio. Euro in die Revitalisierung ihres Gebäudebestands zu investieren. Ein signifikanter Anteil des Investitionsprogramms entfällt auf ESG- und Zertifizierungsmaßnahmen. In einem ersten Schritt sollen mehrere Immobilien des Bestandsportfolios noch in diesem Jahr eine Nachhaltigkeitszertifizierung erhalten.



Bei der Umsetzung von ESG-Maßnahmen für ihr rund 150.000 m² Mietfläche umfassendes Büro- und Gewerbeimmobilienportfolio legt NAS Invest vor dem Hintergrund knapper Rohstoffe und steigender Baupreise großen Wert auf praxistaugliche Maßnahmen und den schonenden Umgang mit Ressourcen. Auch auf Unternehmensebene entwickelt die NAS Invest derzeit ein Zielsystem zur Umsetzung von ESG-Maßnahmen mit dem Schwerpunkt CO2-Einsparung.



„Unser Zielsystem für die Optimierung des Portfolios bringt verschiedene Aspekte wie Energieeffizienz, Ressourcenverbrauch und Wirtschaftlichkeit miteinander in Einklang. Wir sehen in der Ertüchtigung von Bestandsgebäuden einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz, da im Vergleich zu Neubauten erhebliche Ressourceneinsparungen erzielt werden können. Gleichzeitig werden wir nicht nur uns selbst, sondern zunehmend auch unsere Geschäftspartner auf die Einhaltung von ESG-Standards verpflichten“, kommentiert Marco Lüder.



Marco Lüder ist seit dem Jahr 2016 für NAS Invest tätig. Zuvor fungierte er als Geschäftsführer und Head of Germany für den englischen Investor Rynda Germany.