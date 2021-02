Nanz Endrev Rienth verkauft Stuttgarter Wohnpaket

Die Nanz Endrev Rienth Immobilien GmbH & Co. KG (NER) hat aus dem eigenen Bestand 60 Wohneinheiten in einer Größenordnung von ca. 4.000 m², verteilt auf sechs Mehrfamilienhäuer, veräußert. Käufer ist ein institutioneller Investor aus dem süddeutschen Raum. Der Deal fand bereits Ende des vierten Quartals 2020 statt.

Bis auf eine Liegenschaft, welche sich in Raum Esslingen befindet, sind alle weiteren in den Stuttgarter Stadtbezirken West und Bad Cannstatt. Sämtliche Liegenschaften wurden mittelfristig gehalten, sodass sie nachhaltig entwickelt worden sind und ihre Potenziale gesteigert werden konnten. Der Kaufpreis lag im zweistelligen Millionenbereich. Über detaillierte Informationen wurde ein Stillschweigen vereinbart. Der Verkauf wurde in einer Off-Market Transaktion vollzogen.