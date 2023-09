NAI Apollo vermittelt über 4.000 m² in Darmstadt und Umgebung

NAI Apollo hat in Darmstadt und Darmstadt-Griesheim zwei Gewerbeliegenschaften vermittelt.

.

In der Borsigstraße 9 im Gewerbegebiet Darmstadt-Arheiligen hat die Business Service Group (BSG) GmbH zusammen mit Business Service Groupe Limited eine moderne Hallenfläche von rund 1.900 m² angemietet. Sie erstreckt sich über zwei Ebenen. Der Vermieter ist die Industria Bauträger GmbH.



Im Gewerbegebiet von Darmstadt-Griesheim, in der Schöneweibergasse 102, mietete die FTD Fracht Team GmbH eine Immobilie mit rund 805 m² Hallenfläche, 306 m² modern gestalteter Bürofläche und zusätzlich 1.000 m² Freifläche. Das Objekt überzeugt auch durch seine optimale Anbindung an die A67 und A5. Die GFP Projektmanagement tritt hier als Vermieter auf. Die Laufzeit des Mietvertrages beträgt fünf Jahre.