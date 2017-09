Frankfurter Mayfarth Quartier fast vollvermietet

Das Immobilienberatungsunternehmen NAI apollo hat rund 1.100 m² Bürofläche im Frankfurter Stadtteil Ostend an einen deutschen Marktführer für digitale Transformation vermittelt. Die bundesweit tätige Agentur bezieht ihre neuen Räumlichkeiten im Mayfarth Quartier zu Anfang 2018. Vermieter ist die Merz Immobilien GmbH & Co. KG.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. NAI apollo Frankfurt Mayfarth Quartier

„Mit dieser Anmietung sind wir innerhalb von nur acht Monaten nach Fertigstellung zu 97 Prozent vermietet. Das unterstreicht noch einmal den attraktiven Standort, das kreative Umfeld und die Vorzüge des Mayfarth Quartiers,“ sagt Radomir Vasilijevic, Head of Office and Retail Letting der NAI Apollo.



NAI apollo ist exklusiv mit der Vermarktung des Mayfarth Quartiers beauftragt – nicht nur für die Büro- und Ladenflächen, sondern auch für die Vermietung der Wohnungen. Bereits vor Baubeginn wurden die Experten mit eingebunden, um in enger Abstimmung mit den Bauherren und Architekten das Mayfarth Quartier zielgerichtet nach den Bedürfnissen der künftigen Nutzer zu entwickeln.



Das gemischt genutzte Quartier an der Mayfarth Straße 15-19 hält Gewerbe-, Wohn- und Büroflächen vor. Neben 74 Wohnungen und modernen Büro-Lofts mit einer Gesamtfläche von über 5.500 m² sind hier auch ein Hotel mit 159 Zimmern und ein Fitnessstudio der Kette fit7eleven angesiedelt. Das Objekt liegt direkt an der Hanauer Landstraße, einer Hauptverkehrsachse in Frankfurt. Der Ostbahnhof ist nur wenige Gehminuten entfernt und bietet somit einen sehr guten Anschluss an den Nah- und Fernverkehr.