Nai Apollo vermietet rund 900 m² Bürofläche in Hamburg

Nai Apollo hat drei Büroflächen in Hamburg mit einer Gesamtfläche von rund 900 m² vermietet.

.

Eine Berliner Beteiligungsgesellschaft hat im Rahmen eines Untermietverhältnisses rund 200 m² Bürofläche am Neuen Wall 52 in Hamburg-Neustadt angemietet, Hauptmieter der Fläche ist ein internationaler Versicherungskonzern.



Am Brooktorkai 20 in der Hafencity hat ein Großhandelsunternehmen rund 300 m² Bürofläche angemietet. Hier hat das Maklerhaus den Vormieter, ein Unternehmen aus der Kommunikationsberatung, bei der Nachvermietung beraten.



In der Hamburger Neustadt hat ein Unternehmen aus der Veranstaltungsbranche seinen Mietvertrag über rund 400 m² verlängert. Nai Apollo war für den Mieter beratend tätig.