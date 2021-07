Die Union Investment Real Estate Digital GmbH hat 360 m² Bürofläche im Brahms Kontor am Johannes-Brahms-Platz 1 in 20355 Hamburg angemietet. Vermieter ist die Immobilienverwaltungsgesellschaft der Ver.di. Die Flächen befinden sich in unmittelbarer Umgebung zur Niederlassung von Union Investment in Hamburg. NAI apollo hat Union Investment Real Estate Digital exklusiv bei der Anmietung beraten.

.