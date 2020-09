NAI Apollo übernimmt Helen Wittig, Verena Jauer, Vivien Recht und Danial Salavati

NAI Apollo hat Helen Wittig nach erfolgreich abgeschlossenem Studium als Consultant bei Apollo Healthcare übernommen. Wittig hatte während ihres Studiums bereits als studentische Aushilfe bei NAI Apollo gearbeitet. Ihre Abschlussarbeit verfasste sie zum Thema Benchmarking von Pflegeimmobilien.

.

Darüberhinaus hat das Unternehmen Verena Jauer und Vivien Recht nach erfolgreich bestandener Berufsausbildung in ihren jeweiligen Aufgabenbereichen übernommen. Verena Jauer unterstützt als Assistenz das Office Management von NAI Apollo in Frankfurt. Vivien Recht agiert als Consultant im Office-Letting-Team von NAI Apollo ebenfalls in Frankfurt. Darüber hinaus beginnt Danial Salavati nach erfolgreich bestandener IHK-Prüfung als Consultant bei der Apollo Living. Salavati hatte während seiner Umschulung zum Immobilienkaufmann ein sechsmonatiges Pflichtpraktikum im Unternehmen absolviert, das am 30. März 2020 endete.



„Alle vier haben sehr gute Leistungen in ihrer jeweiligen Ausbildung und während ihrer Arbeit bei NAI apollo gezeigt. Wir freuen uns sehr, dass sie auch nach erfolgreichem Abschluss Teil unserer Unternehmensfamilie sein wollen“, erklärt Geschäftsführer Andreas Wende.