Nai Apollo stockt Team personell auf

Gilbert Merz

© Nai Apollo

Nai Apollo verstärkt sich personell und hat hat hierfür Gilbert Merz an Bord geholt, der bislang bei Von Poll Finance an Bord war. Zusätzlich wurden zur Optimierung der Strukturen mehrere Mitarbeiter befördert.

.

Gilbert Merz ist künftig als Senior Consultant Investment bei NAI Apollo tätig. Der Frankfurter blickt auf eine 13-jährige Karriere in der Immobilienwirtschaft zurück. „Ich freue mich sehr, dass wir trotz der herausfordernden Umstände am Markt weiter wachsen können", so Geschäftsführer Andreas Wende.



Zusätzlich zur Einstellung steigt Sven Tilse zum Associate Director Investment auf. Stefan Weyrauch wird zusätzlich zu seinen Aufgaben als Co-Head of Industrial and Logistics von Nai Apollo noch Principal Consultant. Zudem befördert der Immobiliendienstleister Michael Winkler und Basil Schmidt-Voss zum Senior Asset Manager beziehungsweise Senior Consultant Office Letting.