NAI Apollo München ernennt Robert Rudin zum Senior Consultant

NAI Apollo hat Rober Rudin mit Wirkung zum 1. September 2020 bereichsübergreifend als Senior Consultant mit Fokus auf Light Industrial Investments und Eigennutzer im Münchner Umland und Bayerischen B-Städten engagiert. „Roberts Marktkenntnisse und Erfahrung sind eine ideale Ergänzung für unser junges Team. Ich kenne ihn seit vielen Jahren und freue mich sehr, dass er uns künftig bei der Vielzahl der laufenden Projekte mit seiner Erfahrung unterstützen wird“, erklärt Thilo Hecht, Geschäftsführender Gesellschafter und Gründer von NAI Apollo München.

.

Der 55-Jährige kommt von Cushman & Wakefield, wo er in der regionalen und überregionalen Vermittlung von Büro-, Logistik-, Labor- und Industrieflächen tätig war. Rudin blickt auf eine fast 25-jährige Immobilienexpertise in Bayern zurück.



Die Münchner Tochter der NAI Apollo Group feiert in diesem Jahr ihr fünftes Jubiläum. „Trotz der schwierigen Umstände durch die Corona-Pandemie wachsen wir konstant. Aufgrund unser unternehmerisch gesunden Kapitalisierung werden weiter expandieren und unsere Marktposition in Bayern ausbauen“, so Hecht abschließend.