NAI Apollo gewinnt sein Benefizturnier

Am vergangenen Freitag fand in Frankfurt nach pandemiebedingter dreijähriger Pause wieder der NAI Apollo Soccer Cup statt. Insgesamt nahmen 20 Mannschaften aus der Immobilienwirtschaft an der 14. Ausgabe des Benefizturniers teil. Bei bestem Wetter wurden dabei insgesamt 8.000 Euro für den guten Zweck eingesammelt. Das Geld geht an den MainLichtblick e.V., der kranken Kindern sowie Kindern in Lebenskrisen aus der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main individuelle Herzenswünsche erfüllt.

.